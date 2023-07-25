İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi’nin 21-22 ve 23 Temmuz tarihlerinde düzenlediği 8. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nin son gününde, Türkiye’nin sevilen Rock müzik gruplarından Yüksek Sadakat ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) sahne aldı. Muhteşem sahne performansıyla Haydi Gel İçelim, Rengarenk, Fener ve Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer gibi en sevilen şarkılarını seslendiren başarılı grup, Beylikdüzülülere unutulmaz bir gece yaşattı. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen ve Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan BGSO’nun da eşlik ettiği konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Şef Hakan Tepeli yönetimindeki, yaşları 14 ile 26 arasında değişen orkestra, Yaşam Vadisi’ni dolduran yüzlerce kişiye muhteşem bir müzik şöleni sundu.

Depremden etkilenen çocuklar için seslendirdiler

Konserde sahne alan 7-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu ise 6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenen tüm çocuklar için özel bir marş seslendirdi. Söz ve müziği Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Özarslan ve Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu Şefi Mehmet Boyraz’a ait olan “Yeryüzünün Çocukları” isimli marş dinleyicilerden tam not aldı.

“Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık etkinlikte yaptığı konuşmada, “Beylikdüzü her zamanki gibi çok güzel görünüyor. Yüksek Sadakat’in, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne almasından büyük gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şef Hakan Tepeli’ye ve kıymetli Beylikdüzü’nün evlatlarına yürekten teşekkür ediyorum. Asla eskimeyen parçalarıyla Yüksek Sadakat gurubuna şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada üç kuşak bir aradaydı. Beylikdüzü’nde her daim sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü kentinin enerjisi bugün biraz daha yükseldi diye düşünüyorum. Beylikdüzü 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’ne çok yakıştınız” diye konuştu.

“Görmek istediğimiz birlik, güzellik ve kardeşlik burada”

Konser sırasında konuşan Yüksek Sadakat grubunun solisti Kenan Vural, düzenlenen program için Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Her zamankinden farklı olarak büyük bir orkestra ile çalıyoruz. Bizim içinde çok anlamlı ve bu işin sorumluluğunu omuzlarımızda daha fazla hissettiğimiz bir gece. Bu yüzden öncelikle sizlere büyük bir teşekkür etmek istiyoruz. Böyle bir kalabalık bize olan ilgi dışında aslında yaşayan insanlarla yerel yönetimin yakınlaşmasını ve birbirini desteklediğini gösteriyor. Bunu gördüğümüz için gerçekten çok mutluyuz. Tüm ülkede görmek istediğimiz birlik, güzellik ve kardeşlik burada gözlerimizin önünde.

HABER: ERCAN AYDIN