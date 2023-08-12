Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Trabzsonspor teknik direktörü Bjelica: Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı

Trabzsonspor teknik direktörü Bjelica: Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.