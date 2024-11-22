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A Milli Takım, Macaristan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Hasan Arat: Adaylık konusu şu an gündemimizde değil

Hasan Arat: Adaylık konusu şu an gündemimizde değil

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşamki maçın kadrosunda yer almadı.

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