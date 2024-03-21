Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 281'i özel toplam 622 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 266'sı deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 888 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 622 karşılaşmanın 538'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 622 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde beşinci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde beşinci maçına Macaristan karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde 3 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

2024'teki ilk maç

​​​A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki ilk maçına Macaristan deplasmanında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci karşılaşmasını ise 26 Mart Salı günü oynayacak. Milli takım, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.