Hazırlık maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 625. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 283'ü özel toplam 624 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 268'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 624 karşılaşmanın 540'ını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 624 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

2024'te galibiyet yok

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki üçüncü maçına İtalya deplasmanında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli Takım, ikinci maçınada ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu.

Türkiye, İtalya karşısında 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak.

A Milliler İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

Son maç Konya'da

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

Milli takım en ağır yenilgisini Bologna'da yaşadı

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.