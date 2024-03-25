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Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına katılacak.

Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 17.30'da Budapeşte'den kalkacak uçakla Viyana'ya hareket edecek.

Isınmanın ardından futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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