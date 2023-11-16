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A Milli Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip yarın saat 16.00'da kalkacak uçakla Berlin'e hareket edecek.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de izledi.

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Almanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, üst solunum enfeksiyonu geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu yer almadı.

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