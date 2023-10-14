Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile katıldı.

Montella, takımda çok iyi bir değişim olduğunu belirterek, geri bildirim alabilmek için futbolcularla iletişimde olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Letonya ile çok önemli bir maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Montella, rakibin yaş ortalaması itibarıyla genç bir takım olduğunu dile getirdi.

Montella, maçta taraftar desteğini beklediğini ifade ederek, "Zaten Konya halkının ve genel olarak Türkiye'deki taraftarlar ne kadar duygulu ve tutkulu olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu konuda şüphem yok. Yusuf Sarı'yı çok iyi tanırım kendisini ama bir haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün itibariyle antrenmanda olacağını düşünüyoruz. Bugün gördükten sonra da genel kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

Hırvatistan karşısında oynadıkları oyunda planların işlediğinin hatırlatılması üzerine Montella, "Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Hem çok sabırlı olacağız hem de topu çok hızlı çevireceğiz. Herhangi bir şekilde anksiyeteye yol açmadan, çok sabırlı bir şekilde olmamız gerekiyor. Kendi oyun planlarımızı ona göre işleyeceğiz." dedi.

"Çalışkan ve dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum"

Montella, bir gazetecinin, futbolcularla arasında sinerjinin gözlendiğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, çalışkan ve dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Bu gördükleriniz, onların sayesinde oldu. Geldiğimiz günden itibaren futbolcularımızı tabiri caizse toplantı yağmuruna tuttuk. Hem bireysel hem grup halinde hem de takım olarak. O yüzden kendileri bu kadar istekliyken bütün bunların olması çok normal. O yüzden yarın da inşallah en iyi şekilde kendimizi göstereceğiz. Futbolcuların ne kadar değerli olduklarını bu bir önceki maçta gördük ama tamamıyla görebilmek için yarın devamını getirmemiz gerekiyor. Çünkü her maç devamlı bir şekilde kendinizi en iyi şekilde göstermeniz gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir takım olarak sahada performans vermek zorundasınız. Bu devamlılığı getirdiğimizde zaten değerleri ortaya çıkacak. Zaten kendileri çok değerli futbolcular."