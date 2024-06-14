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Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmadı. İrfan, antrenmanı saha kenarından izledi. Cenk Tosun da tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı.

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