Milli takımın, Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmadı. İrfan, antrenmanı saha kenarından izledi. Cenk Tosun da tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı.
Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
A Milli Takım, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA