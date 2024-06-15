Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmazken, İsmail Yüksek ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı.

Dün yapılan antrenmana tedbir amaçlı katılmayan Cenk Tosun ise bugün takımla çalıştı.

Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, Gürcistan maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA