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A Milli Takım, Gürcistan maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Dün yapılan antrenmana tedbir amaçlı katılmayan Cenk Tosun ise bugün takımla çalıştı.

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmazken, İsmail Yüksek ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı.

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