Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, millilerin 12 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olacağı mücadelenin ise Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş, Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı

Beşiktaş, Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı

Açıklamada, Eskişehir'de 4 yıllık aranın ardından 5. kez A Milli Takım maçı heyecanı yaşanacağı ifade edildi. Ay-yıldızlıların Yeni Adana Stadı'nda ise ilk müsabakasına çıkacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. 15 Ekim'deki Letonya karşılaşmasının da Yeni Adana Stadı'nda oynanacağı aktarıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.