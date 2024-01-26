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Ay-yıldızlıların kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Milli takım, bu yıl ilk resmi maçını 7 Kasım'da FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ile yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde genç oyunculardan oluşan kadronun Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Salonu'nda çalışacağı belirtildi.

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