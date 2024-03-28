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A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise milli takım, 7 Nisan'da deplasmanda Sırbistan'la oynayacak. Zrenjanin kentindeki Kristalna Dvorana Salonu'nda oynanacak karşılaşma ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Başantrenör Costica Buceschi, A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ve oyuncusu Aslı İskit Çalışkan katılacağı basın toplantısı THF Youtube Kanalı'ndan canlı olarak verilecek.

Karşılaşma oynanacağı Rize Yenişehir Spor Salonu'nda 2 Nisan Salı günü saat 15.30'da bir basın toplantısı düzenlenecek.

Milli takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan'da Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanan milliler, 30 Mart'ta Karadağ müsabakasının oynanacağı Rize'ye gidecek.

19 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları öncesi toplandı

19 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları öncesi toplandı

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