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İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

Grupta oynadığı iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan milli takım, 3. sırada bulunuyor.

Şumnu kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetecek.

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