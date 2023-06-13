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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftada oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milliler, organizasyonun ikinci haftasında Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

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