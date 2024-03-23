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71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

41. dakikada milli takımın atağında Mert Müldür ile verkaç yapan Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi. Kenan, uygun pozisyondaki Hakan'a pasını gönderdi, Hakan'ın gelişine şutunda, top kaleci Gulacsi'de kaldı.

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18. dakikada hızlı gelişen milli takımın atağında Yunus Akgün, sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kenan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

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