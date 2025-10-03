Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp dönemi boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A Millî Takım, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.15'te Bulgaristan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sofya'ya gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Sofya'ya varışı takiben Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, stadyumda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Bulgaristan - Türkiye müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

A Millî Takım, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Ay-Yıldızlılar, Türkiye - Gürcistan maçı öncesindeki resmî antrenmanını 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da Riva'da yapacak ve aynı gün saat 20.00'de kara yoluyla Kocaeli'ye geçecek ve karşılaşma öncesinde bu şehirde konaklayacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 20.45'te Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek; saat 21.15'te ise stadyumda Millî Takımımızın kısa bir yürüyüşü gerçekleşecek.

Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye - Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.