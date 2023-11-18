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Bu gece yapılacak Almanya - Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Maçın yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı , hazırlık maçında Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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