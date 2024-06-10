Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balázs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Tóth ve Balazs Szert yapacak. Müsabakanın 4. hakemliğini de Mihály Káprály üstlenecek.

A Milliler, EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda yer alıyor. Polonya ise D Grubu'nda Hollanda, Fransa ve Avusturya ile mücadele verecek.

Ay-Yıldızlı ekip, EURO 2024 hazırlıklarının son etabında deplasmanda İtalya ile oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.



Türkiye ile Polonya 31 yıl sonra buluşuyor

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya gelmiş ve Polonya'nın Lodz şehrindeki maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Bu müsabaka Türkiye'nin tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti. Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynayan Ay-Yıldızlılar, rakibi ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Millîlerimiz, 31 yıl önce İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını 2-1 kazanmıştı. İki ülke takımı bugün 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 müsabakada A Milli Takımı; 3 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü.

A Milli Takımımızın 626. sınavı

Ay-Yıldızlılar, Polonya karşısında tarihindeki 626. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 284'ü özel 625 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 235 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 269'u deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden ta millî takım, 625 karşılaşmanın 541'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen ve Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımı'n 26 kişilik nihai kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)



Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)