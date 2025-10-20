BERLIN (AA) - AA Kitap, Frankfurt Kitap Fuarı başta olmak üzere uluslararası fuarlara katılımıyla Türkiye'nin kültürel diplomasisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

105 yılı aşkın süredir Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın yayın markası AA Kitap, Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Türkiye Ulusal Standı'nda açtığı bölümde, diplomasi, strateji, medya, kültür, yapay zeka ve fotoğraf gibi alanlarda hazırladığı eserlerle Türkiye'nin entelektüel birikimini dünya kamuoyuna tanıttı.

Fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerini belgeleyen iki ciltlik 'Ay Yıldızın İzinde', Gazze'deki insanlık dramını uluslararası hukuk perspektifinden ele alan 'Kanıt – Tanık – Sanık' üçlemesi, '100 Yılın 100 Eseri' serisi ile medya ve yapay zeka ilişkisini inceleyen 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği', 'Medya Yönetimi ve Yapay Zeka' ve 'Podcast Gazeteciliği' gibi çalışmalar öne çıktı.

Fuarda AA Kitap standını ziyaret eden kitapseverler böylece Türkiye'nin zengin düşünce hayatını tanıma fırsatı buldu.

15 Ekim'de başlayan 76. Frankfurt Kitap Fuarı dün sona erdi.

AA Kitap 2023'te marka kimliğine kavuştu

'Cumhuriyet'in Habercisi' misyonu ve 'Değişen Dünyanın Habercisi' vizyonuyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren AA Kitap, 2018'de kurulan AA Yayınları Müdürlüğünün tecrübesi üzerine inşa edilerek 2023'te marka kimliğine kavuştu.

AA Kitap, basılı yayınlarının yanı sıra e-kitap formatında da dünyanın dört bir yanındaki okurlara ulaşıyor.

Eserler Hepsiburada, Trendyol, D&R gibi yerli platformların yanı sıra Amazon Kindle, Google Play Books, Apple Books ve Kobo gibi uluslararası dijital mağazalarda da satışa sunuluyor.

Okurlar, AA Kitap'ın tüm yayınlarına ve yeni çıkan eserlere aakitap.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

Platform, AA Kitap'ın zengin içeriğini tematik seriler, yazar biyografileri ve haberlerle dijital ortamda bir araya getiriyor.

AA'nın güçlü haber ve görsel arşivinden beslenen yayınlar, Türk düşünce hayatının tarihsel derinliğini ve çağdaş medya dönüşümünü uluslararası okuyucularla buluşturuyor.

Ajansın uluslararası haber ağıyla desteklenen AA Kitap markası, yayıncılıkta kalite, içerikte derinlik ve dijitalde erişilebilirlik ilkeleriyle Türkiye'nin kültürel temsiline yeni bir soluk getiriyor.





Muhabir: Cüneyt Karadağ