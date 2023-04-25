ANKARA AA- AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Başkanlığı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı, bu yıl 13. yılına girdi.

Bu kapsamda, AB Başkanlığının desteğiyle 13 başarılı Türk gencinin Avrupa Koleji'nde eğitim görmesi sağlanacak.

Avrupa Koleji Burs Programı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Koleji'nin Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Avrupa Koleji’nde 1949'daki kuruluşundan bugüne kadar, 226 Türk öğrencinin yüksek lisans eğitimi aldığını söyleyen Bozay, bu öğrencilerin 149’unun AB Başkanlığı’nın eşgüdümünde yürütülen burs programından yararlandığını ifade etti.

Bozay, "Avrupa Koleji Burs Programı geleceğin Avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye’nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Başkanlığının açıklamasında, burs almaya hak kazanan bursiyerlerin Avrupa Koleji bünyesinde uluslararası ilişkiler ve diplomasi, Avrupa kamu yönetimi ve siyaset bilimi, Avrupa hukuku, Avrupa ekonomisi, disiplinlerarası Avrupa çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşacağı ve yakın gelecekte Türk kamu kurumlarında, özel sektörde, düşünce kuruluşlarında, akademik dünyada ve iletişim alanında önemli görevler alacakları belirtildi. Başarılı gençlerin ulusal ve uluslararası ortamlarda Türkiye'nin AB sürecinin öncüleri olacağı vurgulandı.

Açıklama, 2023-2024 akademik yılı için 5 özel sektör kuruluşundan toplam 8 adet burs sağlandığı, bu burslara ek olarak İstanbul Sanayi Odası'nın 1, Polonya Dışişleri Bakanlığının 2 ve Avrupa Koleji 2 başarılı öğrenciye daha burs imkanı sunduğu, 17-18 Nisan'da yapılan sözlü sınavlar neticesinde toplam 13 öğrencinin gelecek sene Avrupa Koleji bünyesinde yüksek lisans yapma fırsatına kavuştuğu aktarıldı.

Avrupa Koleji Burs Programı 2023-24 akademik yılı için Vehbi Koç Vakfı, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Sabancı Holding AŞ, TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ, Gateway Management Lojistik AŞ ve İstanbul Sanayi Odası'nın burs sağladığı kaydedildi.