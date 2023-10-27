AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinin ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi.

Her iki başkan da AB'nin terör örgütü olarak gördüğü Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadı ve İsrail'in günlerdir bombalamaya devam ettiği Gazze'ye insani yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için AB'nin yıllardır savunduğu iki devletli çözümün tek yol olduğunu yineledi.

AB'nin böyle bir çözümde güçlü bir rol oynamak istediğini vurgulayan Michel, "AB içinde veya başka bir yerde çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Böyle bir konferansın bölgede sürdürülebilir istikrar sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Michel, barış konferansı fikrinin Mısır'ın başkenti Kahire'de geçen hafta yapılan konferansta masada olduğunu, Brüksel'deki AB zirvesinde de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu konuda ısrarcı olduğunu aktardı ve şöyle devam etti:

"Şu aşamada çok kesin ve somut şeyler söylemek istemiyoruz çünkü böyle bir konferansı hayata geçirebilmek için ortaklarımızla konuşmak istiyoruz. Yakında demek, yakında anlamına gelir. Gelecek haftalarda veya aylarda gerçekten ilerleme kaydedebiliriz. Bunun için modaliteleri tartışabiliriz ama bunu basın yoluyla yapmamalıyız. Modaliteleri olası tüm ortaklarla tartışabiliriz. Böyle bir barış konferansı yapabileceği ortaya çıkarsa tüm ortaklarla tüm modaliteleri önceden belirlemeden birlikte çalışmak istiyoruz. Açık olmak gerekirse Hamas bir terör örgütüdür. Bu nedenle AB'nin katılacağı bir uluslararası barış konferansında Hamas için herhangi bir rol göremiyorum."

Barış konferansı zirve bildirisine de girdi

İsrail-Filistin meselesi hakkında bir barış konferansı düzenlenmesi fikri, AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde de yer aldı.

Üye ülke liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi, bildirinin Orta Doğu başlığı altında, bölgesel gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması, bu bağlamda Filistin Yönetimi dahil olmak üzere ortaklarla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

Bildiride, "AB, Barış Günü Çabası da dahil olmak üzere, iki devletli çözüm temelinde siyasi sürecin canlandırılmasına katkıda bulunmaya hazırdır ve diplomatik barış ve güvenlik girişimlerini memnuniyetle karşılar ve yakın zamanda uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesini destekler." ifadesine yer verildi.

AB, Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunun yapıldığı New York'ta, İsrail ile Filistin'in anlaşmaya vardıklarında elde edecekleri kazanımları en üst seviyeye çıkararak barışı teşvik etmeyi amaçlayan "Barış Günü Çabası" isimli ortak bir girişim başlatmıştı.