AB Komisyonu, Lufthansa'nın ITA'yı satın alma teklifine yönelik rekabet soruşturmasında şirkete ve İtalya Ekonomi Bakanlığına yöneltilen resmi suçlamaları içeren itiraz beyanının gönderildiğini açıkladı.

Komisyonun, söz konusu satın almanın özellikle İtalya içi ve dışı yolcu hava taşımacılığında rekabeti kısıtlayabileceği ön görüşüne sahip olduğu belirtilen açıklamada, satın almayla fiyatların artabileceği ve hizmet kalitesinin düşebileceği endişesinin taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, Lufthansa ve ITA'nın Avusturya, Belçika, Almanya, İsviçre ve İtalya'daki ilgili merkezlerinden geniş bir uçuş ağı işlettiği anımsatılarak, Lufthansa'nın transatlantik rotalar için United Airlines ve Air Canada ile Japonya'ya giden rotalar için de All Nippon Airways ile ortak girişimleri bulunduğu vurgulandı.

İtalya'yı Orta Avrupa ülkelerine bağlayan belirli sayıdaki kısa mesafeli rotalarda Lufthansa ve ITA arasında rekabet olduğu ancak satın almayla rekabetin azaltılacağı ifade edilen açıklamada, İtalya ile ABD, Kanada ve Japonya arasındaki belirli sayıdaki uzun mesafeli rotalardaki rekabetin da zayıflamasının söz konusu olabileceği bildirildi.

Açıklamada, satın almayla ITA'nın Milan Havalimanı'ndaki rakiplerinin hizmet sağlamasını zorlaştırabilecek konuma gelme ihtimali olduğu belirtildi.

Bu aşamadan sonra, Lufthansa ve İtalyan hükümeti 26 Nisan'a kadar rekabet endişelerini azaltacak tedbirler sunabilecek.

ITA, 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından 2021 yılında kuruldu.

Lufthansa, geçen yıl bütün kontrolü İtalya Ekonomi Bakanlığı'nda olan ITA'nın yüzde 41 hissesini 325 milyon avroya satın almayı planladığını açıklamıştı.

AB Komisyonu, ocak ayında ITA-Lufthansa anlaşmasını değerlendirmek üzere rekabet soruşturması başlatmıştı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.