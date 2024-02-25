ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, açılıştaki konuşmasında, hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucakladıklarını ve aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Mansur Yavaş, 4 binden fazla ihaleyi canlı yayınladıklarını belirterek, "Bütün belediye başkanlarına, 'Siz neden canlı yayınlamıyorsunuz?' diye sorun. Artık bu yolsuzluk işi belediyelerin sırtından, ülkenin sırtından kalksın. Zenginle fakir arasındaki uçurumu görüyorsunuz, ekonomik sıkıntıları görüyorsunuz. Bunun tek bir sebebi yolsuzluktur." diye konuştu.

En büyük projesinin Ankara halkını zengin etmek olduğunu ifade eden Yavaş, Gölbaşı'nda 5 bin 605 çiftçiye 2 milyon 150 bin kilogram tohum, 2 bin 483 çiftçiye mazot, 837 çiftçiye sulu gübre, 2 bin 93 çiftçiye sebze fidesi desteği verdiklerini bildirdi.

"Türkiye'nin çılgın projelerden bıktığını" söyleyen Yavaş, "'Çılgın proje yapıyoruz' diye sizin alın terinizi hep böyle çöp projelere yıllardır gömdüler. İşbaşına geldik ki Ankara'da 232 köyde kanalizasyon yok. Şimdi çöp projeye mi para harcayalım, gelir gelmez ihale ettiğimiz Mamak-Gölbaşı hattına mı? Ben işbaşına geldiğimde ikaz ettiler, 'Eğer bu hat yapılmaz, bir arıza olursa Gölbaşı aylarca susuz kalacak' dediler. İlk yaptığımız ihalelerden birisi odur." açıklamasını yaptı.

En büyük projeyi Gölbaşı'na yaptıklarını kaydeden Yavaş, Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nin Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı olduğunu, 20 bin ağaç diktiklerini, aileleri misafir ederek çocuklara orada tarım yapmayı öğreteceklerini anlattı.