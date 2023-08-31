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Karolina Muchova (10), Magdalena Frech'i, Belinda Bencic (15) de Yuriko Miyazaki'yi 2-0'lık skorla geçerek yoluna devam etti.

Coco Gauff (6) ise dünya 63 numarası Mirra Andreeva'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

Tek kadınlarda son şampiyon Iga Swiatek (1 numaralı seribaşı), klasmanın 179. basamağındaki Daria Saville ile oynadığı 2. tur maçını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Dünya 128'incisi Dominic Stricker, Stefanos Tsitsipas 'ı saf dışı bırakarak turnuvadaki sürpriz sonuçlardan birine imza attı. 21 yaşındaki Stricker, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında 3. tura çıktı.

İlk tur maçını kazanarak 11 Eylül'de klasmanın zirvesine yerleşmeyi garantileyen Djokovic, 2. turda da Zapata Miralles'i 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) yendi.

Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic , dünya sıralamasının 76. basamağındaki Bernabe Zapata Miralles karşısında pek zorlanmadı.

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