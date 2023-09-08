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Öte yandan karşılaşmanın ikinci seti, tribünde yer alan 3 iklim aktivistinin protestosuna sahne oldu. Göstericilerden birinin ayaklarını tutkalla zemine yapıştırması sonucu maça yaklaşık 50 dakika ara verildi.

Seyircisi önünde çıktığı maçı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Gauff, 2022 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin 2'nci büyük turnuva finaline adını yazdırdı.

Diğer eşleşmede ise Coco Gauff (6) ile bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan Karolina Muchova (10) karşılaştı.

TFF Başkanı Büyükekşi: Ligde maç ertelemesi bir daha olmayacak

TFF Başkanı Büyükekşi: Ligde maç ertelemesi bir daha olmayacak

25 yaşındaki Belaruslu tenisçi böylece şampiyon olduğu 2023 Avustralya Açık'tan sonra kariyerinin 2'nci grand slam finaline çıkmaya hak kazandı.

ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Aryna Sabalenka ile Madison Keys (17 numaralı seribaşı) arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı.

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