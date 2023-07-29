Canberra

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ile ortak tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait MRH-90 Taipan tipi bir helikopterin gece saatlerinde Hamilton Adası yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Helikopterde bulunan mürettebattan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Marles, bir kurtarma helikopterin Dent Adası yakınlarında enkaza rastladığını kaydetti.

Marles, kaza nedeniyle tatbikatın geçici olarak durdurulduğunu da sözlerine ekleyerek, arama kurtarma çalışmalarına verdiği destek için ABD'ye teşekkür etti.

ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği Talisman Sabre isimli tatbikata bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personel katılıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Avustralya'da bulunuyor.

AA