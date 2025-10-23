WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.
Gazze'de İsrail'in katlettiği 120 kişinin naaşı geçici defnedildikleri yerlerden alınarak mezarlığa taşındı
