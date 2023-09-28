CBS News televizyon kanalındaki "60 Minutes" adlı programa katılan Milley, Trump'ın, kendisine yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeterli güvenlik önlemine sahip olduğunu ifade eden Milley, "Keşke bu yorumlar yapılmasaydı ama yapıldı. Kendimin ve ailemin güvenliği ni sağlamak için gerekli tedbir leri alacağım." dedi.

Milley, Trump'ın kendisini "arkasından iş çevirmekle" suçladığını hatırlatarak 44 yıldır ABD Anayasası'na "sadık ve vefalı" olduğunu vurguladı.

"Ailem ve ben bu ülke için büyük fedakarlıklar yaptık. Onlardan önce ise annem ve babam. Söz konusu yorumlar bana yönelik olduğu kadar, ordu kurumuna da yapılmış sayılır." ifadelerini kullanan Milley, görevi süresinde Çin ile yaptığı telefon görüşmelerinde uygunsuz ya da haince bir şey olmadığını savundu.

Ne olmuştu?

Trump, 27 Eylül'de, sosyal medya platformundan Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı 'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaşmıştı.

Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirmişti.

Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkanlığının son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söyledi ğini kaydetmişti.

Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AA