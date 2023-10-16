Washington

Yellen, Lüksemburg'daki Eurogroup Maliye Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin hem ABD hem de Avrupa için "birinci öncelik" olmaya devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın ekonomik nedenlerden dolayı savaşı kaybetmesine izin veremeyeceklerini kaydeden Yellen, ​​​​​​Biden yönetiminin "ne kadar sürerse sürsün" Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Yellen, "Başkan Biden ve ben, ABD Kongresi'nin ve Amerikan halkının iki partili çoğunluğuyla birlikte desteğimizin kesintiye uğramaması ve ileriye yönelik yeterli finansmanın sağlanması için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik desteği içeren paketin yasalaşması için Kongre ile birlikte çalışacaklarını belirten Yellen, desteklerinin ulusal güvenlik çıkarları ile özgür ve müreffeh bir Avrupa ve dünya hedefi açısından hayati önem taşıdığını aktardı.

ABD-AB işbirliğinin Çin ile ekonomik ilişkilerdeki önemini vurguladı

Yellen, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Çin ile olan ekonomik ilişkilerde de çok önemli olduğunu vurgulayarak, ABD ekonomisini Çin'den ayırmaya çalışmadıklarını, çeşitlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ulusal güvenlik çıkarlarını korurken yanlış anlaşılmaları ve yanlış hesaplamaları önlemek için açık ve doğrudan iletişim arayışında olduklarını belirten Yellen, Çin ile iletişimi derinleştirirken ve sağlıklı bir ekonomik ilişki kurmaya çalışırken, aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için hedefe yönelik eylemler gerçekleştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Yellen, ABD ve AB'nin kritik tedarik zincirlerini güçlendirirken aynı zamanda yapıcı bir şekilde birlikte çalışması gerektiğini de belirterek, ortak güvenlik açıklarından ve bağımlılıklarından kaynaklanan ortak risklerle karşı karşıya olunduğunu ve dayanıklılık oluşturmak için yapılan çalışmaların birbirini destekleyebileceğini aktardı.

"Amerika kesinlikle İsrail'in askeri ihtiyaçlarını destekleyebilir"

Öte yandan Yellen, Sky News'e verdiği röportajda, İsrail-Filistin çatışmasının ekonomik sonuçları hakkında yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu ve etkisinin çatışmanın daha geniş bölgeye yayılıp yayılmadığına bağlı olacağını belirtti.

ABD ve Batı'nın ekonomik açıdan şu anda yeni bir savaşı kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin soru üzerine ise Yellen, "Bence cevap kesinlikle. Amerika kesinlikle İsrail'in yanında durabilir ve İsrail'in askeri ihtiyaçlarını destekleyebilir; aynı zamanda Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı da destekleyebiliriz ve desteklemeliyiz." dedi.

Yellen, ABD ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarının ise net olmasa da devam edebileceğini ifade etti.