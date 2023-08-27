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İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan "Demir Kubbe" sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Deniz Piyadeleri, Temmuz ve Ekim 2022'de "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini test etmişti.

Söz konusu satın almanın maliyetine dair bilgi paylaşılmazken kamuya açık rakamlara göre yalnızca Tamir füzeleri 200 milyon doları bulabilecek.

ABD Donanmasının bu kapsamda, 44 roket fırlatıcıyla havan toplarını imha etmek için geliştirilmiş yaklaşık 1840 Tamir füzesi edineceği belirtildi.

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