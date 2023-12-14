Haber: Mert Osman Erman

Kongre üyeleri, Cumhuriyetçilerin daha fazla kanı toplama ve yasal talepleri uygulama gücü vereceğini söylediği bir kararı desteklemek üzere parti hatları boyunca oy kullandı.

Başkan Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev süresinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla suçlayan üç Cumhuriyetçi önderliğindeki Temsilciler Meclisi komitesi, henüz suçlamalarını destekleyecek kanıt sunmadı ve Biden, rakiplerinin "yalanlarla bana saldırdığını" söylüyor.

Cumhuriyetçilerin sadece sekiz sandalyelik dar bir çoğunlukla kontrol ettiği Kongre'nin alt kanadı, çarşamba öğleden sonra yapılan oylamada soruşturmayı 221'e karşı 212 oyla onayladı.

Bir soruşturayı yetkilendirmek, azil için oy kullanmakla aynı şey değildir, ancak Temsilciler Meclisi'nin sonunda Biden'ı azle etmeye çalışma olasılığını artırır.

Meclis Başkanı Mike Johnson'ın açıklamasında, Meclis'in "soruşturmanın sonucunu önceden yargılamayacağını", ancak "kanıtların kayda alınmasının mümkün olmadığını" söyledi.

Başkan için bir azil soruşturması, bir Meclis oylamasına ve bir Senato duruşmasına yol açarsa, seçim yılında başkan için önemli bir baş ağrısı olabilir.

Ancak, Meclis sonunda başkanı azle kararını versa bile, Demokrat kontrolündeki Senato'nun onu muhtemelen beraat ettireceği neredeyse kesindir.

"ABD halkı, kongre liderlerinin ülkeleri ve dünya için önemli öncelikler konusunda harekete geçmelerine ihtiyaç duyuyor," dedi Biden, oylamanın ardından bir açıklamada.

"Yapılması gereken acil işlerde görevlerini yapmak yerine, bu temelsiz siyasi numaraya zaman harcamayı seçiyorlar ki, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin bile desteklemediğini kabul ediyorlar."

Oylama öncesinde yapılan canlı bir tartışmada, Oklahoma'lı Cumhuriyetçi Tom Cole, meslektaşlarının önlemleri getirmekten başka seçenekleri olmadığını söyledi.

Bu, "benim, kurumun ve Amerikan halkının üzüldüğü bir gün" dedi ve Beyaz Saray'ı azil soruşturmasını "engellemekle" suçladı.

Ancak Demokratlar, "aşırı bir siyasi numara" olarak reddettikleri şey üzerine duydukları rahatsızlıklarını dile getirdi.

Maryland'den Jamie Raskin, soruşturmanın "kimin yaptığı değil, ne olduğu" olduğunu söyledi.

"Bu bir Agatha Christie romanı gibidir, gizem, suç nedir?" dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Kevin McCarthy, Eylül ayında soruşturmayı başlattı ve Cumhuriyetçilerin Biden etrafında bir "yolsuzluk kültürü" keşfettiklerini söyledi.

Cumhuriyetçiler, soruşturmaya ilişkin bir dinleme düzenledi, Cumhuriyetçiler tarafından çağrılan iki uzman tanık, başkanı azle için henüz yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Denetim komitesi, Biden ailesinin ve iş ortaklarının 2014-2019 yılları arasında Çin, Kazakistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan toplamda 2019 yılına kadar 24 milyon doların üzerinde döviz aldığını iddia ediyor.

Komite başkanı James Comer, Biden'ın ailesinin, özellikle oğlu Hunter'ın, "Biden markasını" sattığını ve başkan yardımcısına erişim sattığını iddia etmiştir.

Ayrıca başkanın, oğlunun iş ortaklarıyla "konuştuğunu, yemek yediğini ve ilişki geliştirdiğini" iddia etmiştir.

Çarşamba günkü oylamanın ardından Comer, Cumhuriyetçilerin soruşturmaya tam destek gönderdiğini söyledi ve "Biden ailesinin milyonlarca doları nasıl elde ettiği" sorusunu sordu.

"Çoğu Amerikalının sahip olduğu basit bir sorumuz var - Biden ailesi milyonlarca doları nasıl elde etti?" dedi.

Başkanlık görevinden önce ve sırasında Biden, Hunter Biden veya iş arkadaşlarıyla iş konuşmadığını ve oğlunun etik olmayan yurtdışı girişimlerinden hiç para kazanmadığını söyledi.

Beyaz Saray da işbirliği yapmayı reddettiği iddiasına karşı çıktı ve Çarşamba günü soruşturmayı Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri tarafından bir güç suistimali olarak eleştirdi.

Hunter Biden, Cumhuriyetçiler tarafından babası için en büyük siyasi sorun olarak görülmüştür.

Eğer iş ilişkilerini ve kişisel davranışını başkana bağlayabilirlerse ve belki de bağlayamazlarsa bile, bu, büyük olasılıkla babası Biden'ın Amerikan seçmenleri nezdindeki durumuna zarar verebilir.

81 yaşındaki Biden, 77 yaşındaki, iki kez azledilmiş eski bir başkan ve şu anki Cumhuriyetçi öncü olan Donald Trump ile Kasım 2024 genel seçiminde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken.

Eski başkan, politik rakiplerine karşı intikam yemini etmiş ve Capitol Tepesi müttefiklerini halefini hızla azletmeye çağırmıştır.