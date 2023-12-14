Haber: Damla Oya Erman

Ancak, Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, ChatGPT'nin, önceki yıllarla karşılaştırıldığında lise öğrencilerinin kopya çekme alışkanlıklarını istatistiksel olarak değiştirmediğini ortaya koyuyor.

Stanford, ABD'deki 40 lisedeki öğrencilerle yapılan anonim bir ankete dayanarak, ChatGPT'nin tanıtımından bu yana önceki yıllarla kıyaslandığında öğrencilerin yüzde 60 ila 70'inin son bir ay içinde kopya çekme davranışına devam ettiğini gösteriyor. Bu oranın, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana aynı veya hafif bir azalma gösterdiği belirlendi.

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve kullanıcı talimatlarına hızlı yanıtlar ve makaleler üreten bir yapay zeka aracı olarak geçen yılın Kasım ayında viral oldu. ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçları, popülerlik kazanmalarına rağmen, doğruluk eksiklikleri ve önyargıları sürdürme potansiyeli, yanlış bilgi yayma ve intihal yapma yetenekleri nedeniyle bazı endişelere yol açtı.

Stanford'un AI ve eğitim lideri Victor Lee, "AI'nın kopya çekme için kullanıldığına dair haberlerde bireysel endişe verici vakalar olmasına rağmen, genel olarak lise öğrencileri için iğnenin kaydırılmadığını görüyoruz" dedi.

Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin yüzde 19'u, 13 ila 17 yaşlarındaki gençlerin platformu okul çalışmaları için kullandığını belirten Pew Araştırma Merkezi'nin raporunu destekliyor. Lee, öğrencilerin ChatGPT'ye erişen sayısının gelecekteki teknoloji anlayışlarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti.

Araştırma ayrıca öğrencilerin, aracın ödevlerde "başlangıç" amaçlı kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu. Ancak çoğu katılımcı, bunun bir makale yazmak için kullanılmaması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Öğrencilerin kopya çekme nedenleri arasında konu materyalini anlamakta zorlanmak, ödev yapmak için yeterli zaman bulamamak ve iyi performans gösterme baskısı gibi faktörler bulunuyor.

Lee, "ChatGPT'nin kamuoyu tarafından fark edilmesinden bir yıl biraz daha fazla bir süre geçti, bu nedenle okulların, işin ve günlük yaşamın nasıl yaklaştığına bağlı olarak zaman içinde bazı değişiklikler beklemeliyiz" dedi. Pope, eğitimcilerin öğrenci seslerini bu konuşmalara dahil etmeyi düşünmeleri gerektiğini belirtti.