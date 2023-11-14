Haber: Mert Osman Erman

Bir askeri inceleme, askerlere adil yargılamalar yapılmadığını ve ırkları nedeniyle "yanlış muamele gördüklerini" buldu.

Kayıtlar şimdi, askeri hizmetlerini onurlu olarak nitelendirmek için yeniden sınıflandırılacak.

Ayaklanmalar, "Buffalo Soldiers" olarak bilinen bir alay üyelerine karşı aylar süren ırk tahriklerinin ardından meydana geldi.

"Mahkumiyetlerini ortadan kaldırarak ve onurlu terhisler vererek, Ordu, geçmiş hataları kabul ediyor ve kayıtları düzeltiyor," dedi Savunma Bakanı Christine Wormuth pazartesi günü yaptığı bir açıklamada.

3. Tabur, 24. Piyade Alayı, 1860'lara kadar uzanan bir takma adı olan "Buffalo Soldiers" olarak da bilinen tüm siyah askerlerden oluşan dört alaydan biriydi.

Houston Ayaklanmaları, 23 Ağustos 1917'de, iki siyah askerin şiddetli gözaltı ve saldırısının da aralarında bulunduğu aylar süren ırksal gerilimlerin ardından meydana geldi.

Beyaz bir kalabalıktan askerlere yönelik ek tehdit söylentileri arasında, silahlı siyah askerlerin bir grup oluşturduğu Teksas şehrinde çatışmalar patlak verdi.

Şiddet olaylarında 19 kişi öldü, bunlar arasında siviller de vardı. Ordu, alaydan 110 askeri yasal emirlere karşı gelme, isyan ve kasten cinayetle suçlamak da dahil olmak üzere suçlamalarla mahkum etti.

Sonuç olarak, 13'ü bir gün içinde gizlice idam edilen 19 asker öldü. Diğerleri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Tarihçiler, sürecin "çeşitli düzensizliklerle karakterize edildiğini" söyledi, Ordusu açıkladı.

Bu, ABD Ordusu tarafından yapılan en büyük kitlesel idam olayı olarak kalmaktadır.

Ekim 2020 ve Aralık 2021'de, ordu, emekli general subaylarından tüm askerler için af talep eden dilekçeler aldı.

Ordunun Savunma Bakanı Yardımcısı Gabe Camarillo, "Geçmişi değiştiremeyiz; ancak bu karar, orduya ve Amerikan halkına tarihimizdeki bu zor anlardan öğrenme fırsatı sunuyor" dedi.

Ordu, askerlerin akrabalarının tazminata hak kazanabileceğini belirtti.