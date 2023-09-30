Haber: Mert Osman Erman

Son aylarda, Kosova'nın azınlık olan Sırp ve çoğunluğu Arnavut olan toplulukları arasındaki gerilim arttı.

"Şu anki duruma" yanıt olarak, Birleşik Krallık, Nato barış gücüne katılmak için asker gönderdiğini açıkladı.

Askeri ittifak, geçen Pazar günü kuzeydeki bir manastırda bir çatışma yaşandıktan sonra kuvvetlerini artırmaya hazır olduğunu söyledi. Çatışmada bir Kosova polisi ve üç saldırgan öldü.

Sonrasında Kosova hükümeti büyük bir silah ve teçhizat envanteri sergiledi ve Sırbistan hükümetini olayı desteklemekle suçladı.

Cuma günü, ana Sırp Kosova partisi olan Serb List'in başkan yardımcısı Milan Radoicic, silahlı grubu düzenlediğini itiraf ettikten sonra istifa etti. Ancak Belgrad'dan herhangi bir yardım almadığını reddetti.

Cuma günü konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Sırp sofistike tanklarının ve topçularının "çok istikrarsızlaştırıcı bir gelişme" olduğunu söyledi.

"Endişe verici. Sadece bunu yapmak için bir araya gelen bir grup adam gibi görünmüyor," diyerek saldırganlara atıfta bulunan Kirby, Sırbistan'ı bu birlikleri sınırın dışına çekmeye çağırdı.

Kirby, asker birikiminin son bir hafta içinde meydana geldiğini, ancak amacının henüz net olmadığını ekledi.

Sekreteri Antony Blinken'ın Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'i arayarak "derhal tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğa dönülmesini" talep ettiğini söyledi.

Kirby ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştüğünü söyledi.

Vučić, son zamanlarda bir askeri birikimin olduğunu doğrudan reddetmedi, ancak ülkesinin kuvvetlerinin alarma geçirildiği iddialarını reddetti.

"Kuvvetlerimizin en yüksek düzeyde savaşa hazır olmasından" bahsedilen yanlışları reddettim çünkü ben bunu imzalamadım ve bu doğru değil," dedi Vučić.

"Üç ay veya iki ay önce sahip olduğumuz birliklerin yarısına bile sahip değiliz."

İki ülke arasındaki gerginlikler, Pazar günü Sırp Ortodoks manastırı Banjska köyünde bir Kuşaklı polis memuru ve üç etnik Sırp silahlı adamın ölümüyle arttı.

Ölümcül çatışma, yıllardır Kosova'da yaşanan en ciddi tırmanışlardan birini işaret ediyor ve taraflar arasındaki aylarca süren gerilimin ardından geldi.

Yugoslavya'nın 1990'ların ortalarındaki çöküşünden sonra, Kosova - eski ülkenin bir eyaleti - bağımsızlık arayışına girdi.

Sırbistan, etnik Arnavutlara karşı acımasız bir şekilde müdahale etti.

Bu, 1999'da Mart ile Haziran arasında Sırbistan'a karşı bir Nato bombalama kampanyasıyla sona erdi.

Sırp kuvvetleri Kosova'dan çekildi - ancak birçok Kosova Arnavutu ve Sırpı için, çatışma hiçbir zaman çözüme kavuşmadı.

Kosova 2008'de bağımsızlık ilan etti, ancak Sırbistan - Belgrad'ın ana müttefikleri Çin ve Rusya dahil - bunu tanımıyor. Birçok Sırp, uluslarının doğum yeri olarak kabul ediyor. Ancak Kosova'da yaşayan 1.8 milyon kişinin %92'si etnik Arnavut ve sadece %6'sı etnik Sırp.

Gerilimler artmaya devam ederken, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "mevcut durumu ele almak için ek kuvvetlere izin verdiğini"

söyledi.

Bu, Nato'nun üç ayda ikinci kez kuvvetlerini ülkede güçlendirdiği anlamına geliyor.

Şu anda ülkede bulunan yaklaşık 4,500 Nato önderliğindeki Kosova Kuvveti (KFor) personeli bulunuyor.

Cuma günü, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), KFor için 500 ila 650 askerden oluşan bir taburun mevcut olduğunu açıkladı.

MoD, askerlerin bölgede uzun vadeli planlanmış tatbikatlara katılmak üzere son zamanlarda bölgeye geldiğini söyledi.