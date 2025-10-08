HABER: FUNDA AKOSMAN

Dünya İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Muhammed Shahid Amin Khan İstanbul’da önemli mesajlar verdi.

Dünya İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büyükelçi Muhammed Shahid Amin Khan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Khan, World Türk Televizyonu’na verdiği özel röportajda, insanlık ve barış adına son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Khan, “Kardeş ülkemiz Türkiye’de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, uluslararası insan hakları örgütleriyle birlikte Gazze ve Filistin halkına kayıtsız şartsız destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Khan, Türkiye’nin Küresel Barış Elçisi Ersin Faikzade hakkında da övgü dolu sözler söyledi:

“Ersin Faikzade muhteşem bir sanatçı, muhteşem bir ses ve büyük bir yetenek. Tüm bu yeteneklerini dünya halklarına yardım edebilmek için kullanıyor. Bu çok takdir edilesi bir olay. 2010 yılından bu yana bizimle birlikte insanlık için çalışıyor, insani diplomasi projelerinde önemli katkılar sunuyor.”

1988 yılından bu yana görev yapan Dünya İnsan Hakları Komisyonu’nun dördüncü başkanı olduğunu belirten Khan, komisyonun Filistin, Keşmir ve Afrika’nın birçok ülkesinde aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Khan, çatışma bölgelerinde barışın sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini ve dünyanın giderek bir çöküş ve çatışma ortamına sürüklendiğini, bu nedenle her kıtada istikrar ve barış için mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Khan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan da övgüyle bahsederek,

“Türkiye halkının merhametini, dünyaya uzattığı yardım elini gördükçe gurur duyuyorum. Türkiye barışın mimarıdır ve tüm dünyada yükselen büyük bir güçtür.” dedi.

Toplantının sonunda Küresel Barış Elçisi Ersin Faikzade de bir konuşma yaparak,

“Gazze halkı için bir araya gelen dünya insanlığını tebrik ediyorum. Dil, din, ırk ayırt etmeden sadece insanlık için birleşmeliyiz.”

sözleriyle küresel dayanışma ve insanlık vurgusu yaptı.