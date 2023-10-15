Haber: Mete Yılmaz

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye karşı yaptığı açıklamalar üzerine Partisi’nin Genel Merkezinde bir basın toplantısı yaptı.

Özetler:

- Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanımıza soruyoruz: ABD ve NATO’nun İncirlik’te ne işi var? ABD ve İsrail’in Kürecik’te ne işi var? ABD uçak gemisinin bir ay önce Antalya açıklarında ne işi vardı? Antalya’da demirleyen bugün Gazze’de katliam yapacağını belirttiğiniz ABD uçak gemisinde, Selçuk Bayraktarların, ABD’li generallerle ne işi vardı? Yanıtları uzakta aramayalım.

- Cumhurbaşkanı son konuşmasında “Amerika'nın faaliyetleri Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir” saptamasında bulunmuştur. Denge politikası iflas etmiştir. Bu açıklamadan sonra Türkiye güvenliğini ateşe atan, bölge ülkelerinde güvensizlik ve itibarsızlık yaratan politikayı daha fazla yürütemez.

- Karadeniz’den Akdeniz’e, Gazze’den Umman Denizi’ne kadar ABD-İsrail ile tek cephede karşı karşıyayız. Bu tek cephede bütünsel bir strateji kurmak, öncelikle kendi güvenliğimizi sağlamanın ve Filistin davasına sahip çıkmanın kaçınılamaz ihtiyacıdır. Bütünsel cephede ABD-İsrail eksenli tehditle karşı karşıya bulunan bütün ülkeler, Türkiye’nin ittifak birikimidir. Lafla, kürsülerden kınamalarla, sorularla, sitemlerle gidilecek yol kalmamıştır.

- Tarihi bir karar dönemindeyiz. Türkiye 2014’ten sonra Atlantik zincirlerini kırmaya başlamıştır ve yeni dünyada, Asya’dan yükselen uygarlığın öncü konumlarında yerini seçecektir. Bu tercih, bütün güçleriyle ve üreticileriyle Türkiye’nin zorunlu tercihidir. Türkiye bu tercihi yapacak hükümeti bulacaktır. Bu tercihi yapamayanların Türkiye’nin başında kalması mümkün değildir.