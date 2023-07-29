ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya-ABD Bakanlar (AUSMIN) Diyaloğu kapsamında Avustralya’ya gerçekleştirdiği ziyarette, Avusturalya’ya çoklu roketatar sistemleri üretimi için yardım edeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın da bulunduğu diyolog sonrası basın toplantısı gerçekleştirildi.

Savunma Bakanı Austin, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile yaptığı basın toplantısında, “Avustralya'nın savunma endüstrisi ile karşılıklı yarar sağlayan birkaç girişim yürütüyoruz ve bu girişimler, Avustralya'nın 2025 yılına kadar kendi çoklu roketatar sistemini üretmesine yardımcı olma taahhüdümüzü de içeriyor” dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise, “Burada güdümlü silah ve patlayıcı mühimmat firması kurma konusunda attığımız adımlardan gerçekten memnunuz” ifadelerini kullandı.

HABER:DUHA SENA OSKAY