Washington
Haber: Anıl Sural
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsoloslukları'nda Türk vatandaşları, 9 gün boyunca oy kullanma imkanı buldu.
ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının en çok oy kullandığı şehir 20.256 ile New York oldu.
29 Nisan -7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanma imkanı bulan Türk vatandaşlarının şehirlere göre dağılımı şu şekilde:
New York: 20.256
Los Angeles: 6.812
Houston: 6.812
Washington DC: 6.437
Chicago: 5.088
Boston: 4.990
Miami: 4.046
New Jersey: 3.567
Long Island: 2.225
Ayrıca ABD’ye kayıtlı olup gümrük kapısı ya da başka ülkelerde de 15 binden fazla kişi bekleniyor.
Başkonsoluklara Kayıtlı Seçmen Sayısı - Ayrıca seçime katılım oranları ise söyle:
New York: 49.188 (%41,1)
Los Angeles: 22.218 (%30,6)
Washington: 15.619 (%41,2)
Chicago: 13.734 (%37)
Miami: 12.424 (%32,5)
Houston: 11.268 (%37,9)
Boston: 9.794 (%50,9)
ABD’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 7 Mayıs'ta sona erdi.