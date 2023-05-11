Washington

Haber: Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsoloslukları'nda Türk vatandaşları, 9 gün boyunca oy kullanma imkanı buldu.

ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının en çok oy kullandığı şehir 20.256 ile New York oldu.

29 Nisan -7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanma imkanı bulan Türk vatandaşlarının şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

New York: 20.256

Los Angeles: 6.812

Houston: 6.812

Washington DC: 6.437

Chicago: 5.088

Boston: 4.990

Miami: 4.046

New Jersey: 3.567

Long Island: 2.225

Ayrıca ABD’ye kayıtlı olup gümrük kapısı ya da başka ülkelerde de 15 binden fazla kişi bekleniyor.

Başkonsoluklara Kayıtlı Seçmen Sayısı - Ayrıca seçime katılım oranları ise söyle:

New York: 49.188 (%41,1)

Los Angeles: 22.218 (%30,6)

Washington: 15.619 (%41,2)

Chicago: 13.734 (%37)

Miami: 12.424 (%32,5)

Houston: 11.268 (%37,9)

Boston: 9.794 (%50,9)

ABD’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 7 Mayıs'ta sona erdi.