ANKARA (AA) - Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'de bütçe tartışmaları nedeniyle 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanması ve harcama yapamaması, ülkenin havacılık sektörünü olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Son dönemde ABD'nin başkenti Washington dahil birçok bölgesinde meydana gelen ölümcül hava trafiği kazaları nedeniyle eleştirilerin odağındaki hava trafik kontrolörleri, 'temel personel' kategorisinde yer aldıkları için hükümetin kapanma döneminde maaşlarını almadan çalışmak zorunda.

Yetkililer, kapanma sürerken hava trafik kontrolörlerinin sayısında düşüş yaşandığından ülkedeki bazı havalimanlarındaki iniş ve kalkışları azalttı.

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesinin verileri, ülke genelinde 6 ve 7 Ekim tarihlerinde 9 binden fazla uçuşun ertelendiğini gösterdi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalık izni isteyen hava trafik kontrolörü sayısında artış olduğunu belirterek, 'Hava sahasında sorunlar olduğunu düşünmemiz halinde, onu kapatacağız.' dedi.

Hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, 'temel' olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

'Temel personel' kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Muhabir: Emirhan Demir