Washington

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun Masimo'nun şikayeti üzerine Apple'ın akıllı saat modelleri Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ithalatı ve satışının yasaklanması kararı sonrası Temyiz Mahkemesi, Apple'ın kararın durdurulmasına yönelik talebini değerlendirdi.

Mahkeme, Apple'ın en yeni akıllı saat modellerinin ABD'deki satışının yasaklanmasına yönelik kararı geçici olarak durdurdu.

Biden yönetimi kararı veto etmemişti

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun ekimde Masimo'nun şikayeti üzerine Apple'a söz konusu akıllı saatlerin ithalatını ve satışını durdurma talimatı vermesi kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmemişti.

25 Aralık'a kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Korumasının değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.