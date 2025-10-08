ANKARA (AA) - CBS News, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) yasa dışı geçişlere ilişkin verilerini inceledi.

Bu verilere göre, ABD Sınır Devriyesi, 2024 Ekim ve 2025 Eylül arasındaki dönemde ülkenin güney sınırından düzensiz geçmeye çalışan yaklaşık 238 bin kişiyi yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısının, 1970'lerden bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve ülkenin güney sınırından geçişlerin azaldığını gösterdiği bildirildi.

Haberde, Washington merkezli Göç Politikaları Enstitüsü'nden analist Ariel Ruiz Soto'nun ifadelerine de yer verildi.

Soto, Trump yönetiminin hem sınırda hem de ülke içinde uyguladığı katı politikaların, insanların yasa dışı yollarla ABD'ye gelme isteğini büyük ölçüde engellediğini söyledi.

Muhabir: Yasin Yorgancı