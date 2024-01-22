Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

ABD 'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Ülke genelinde son 1 haftada 80'den fazla kişi sert hava koşulları nın neden olduğu kazalarda hayatını kaybederken, soğuk havanın hafta başında da süreceği aktarıldı.

Batı yakasındaki Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sürerken, Pensilvanya, Kaliforniya ve İndiana'da da elektrik kesintileri yaşandı.

CBS News'e göre, milyonlarca Amerikalı olumsuz kış şartlarından etkilendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.