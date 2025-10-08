BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu, yapay zeka alanında rakiplerin gerisinde kalınmaması için hazırlanan 'Yapay Zeka Uygulama Stratejisi' ve 'Bilimde Yapay Zeka Stratejisi'ni kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu stratejilere göre, AB ülkelerinin yapay zeka alanında öncü rol alması için adımlar atılacak.

Bu kapsamda Avrupa'nın temel endüstrilerinde ve kamu sektöründe yapay zeka kullanımı hızlandırılacak.

Sağlık, ilaç, enerji, ulaşım, imalat, inşaat, tarım, gıda, savunma, iletişim ve kültür gibi sektörlerde yapay zekanın benimsenmesi ve kullanımı teşvik edilecek.

KOBİ'lere yapay zeka alanında özel ihtiyaçları konusunda destek sağlanacak ve yapay zekanın operasyonlarına entegre etmelerine yardımcı olunacak.

Sağlık hizmetleri için yapay zeka destekli gelişmiş tarama merkezleri kurulacak.

İmalat, çevre ve ilaç gibi sektörlere özel öncü modeller ve aracı yapay zeka geliştirilmesi sağlanacak.

Yapay zekanın kullanımı yaygınlaştırmak ve yeni önlemleri desteklemek için AB Komisyonu 1 milyar avro civarında mali kaynak sağlayacak.

Strateji kapsamında kamu hizmetlerinin verimliliği ve erişilebilirliği yapay zeka ile artırılacak.

AB iş gücünün yapay zekaya daha hazır hale gelmesi sağlanacak.

Önde gelen yapay zeka aktörlerini bir araya getirmek ve bu alanda inovasyonu desteklemek için yeni bir girişim başlatılacak.

Yapay zeka alanında dünya çapında bilimsel yeteneklerin ve yüksek vasıflı profesyonellerin Avrupa'ya çekilmesi için çeşitli önlemler alınacak.

Yapay zeka trendlerini izlemek ve sektörel etkileri değerlendirmek üzere bir yapay zeka 'gözlemevi' kurulacak.

AB araştırma programı Ufuk Avrupa, bilimsel amaçlı hesaplama işlemelerine ve yapay zeka gigafabrikalarına erişimi geliştirmek için 600 milyon avro kaynak sağlayacak.

Ufuk Avrupa'nın yapay zeka alanında yaptığı yıllık yatırımlar iki kat artırılarak 3 milyar avronun üzerine çıkarılacak.

Bilim insanlarının yapay zeka kullanımı için gereken veri kümelerini toplamalarına, düzenlemelerine ve entegre etmelerine destek verilecek.

AB'nin katı kuralları ve yavaş bürokrasisi, yapay zeka alanında model ve sistem geliştirilmesi için veri kullanımlarını zorlaştırıyor.

Büyük teknoloji şirketleri de Avrupa'daki mevzuatın önlerinde engel teşkil ettiğini savunuyor.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker