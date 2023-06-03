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ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Mayıs -2 Haziran haftasında önceki haftaya göre 15 azalarak 555'e geriledi.

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