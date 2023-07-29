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Küresel piyasalar, BoE faiz kararı ve ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 529'a geriledi.

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