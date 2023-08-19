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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma günü 81,40 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 81 azaldı.

ANKARA (AA) - Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 520'ye geriledi.

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