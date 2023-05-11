Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artarak 459 milyon 600 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 900 bin varil düşüşle 362 milyon varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon 200 bin varil azaldı ve 219 milyon 700 bin varile geriledi.

Petrol üretimi sabit kaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 843 bin varil düşüşle 5 milyon 553 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 861 bin varil azalışla 2 milyon 876 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Nisan-5 Mayıs haftasında sabit kalarak 12 milyon 742 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın nisan ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 530 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 880 bin varil olması bekleniyor.

AA