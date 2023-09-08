Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 300 bin varil azalarak 416 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 5 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 800 bin varil artarak 350 milyon 300 bin varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 700 bin varil azalarak 214 milyon 700 bin varil oldu.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 154 bin varil artışla 6 milyon 770 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 404 bin varil artarak 4 milyon 932 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Ağustos-1 Eylül haftasında değişmeyerek 13 milyon 202 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ağustos 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 9 bin varil olması bekleniyor.

AA