Avcı, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir atmosferde önemli bir maç oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Zemin iyi ancak tribünler nedeniyle alan çok dardı. Pendikspor'un sonuna kadar direnen bir oyun yapısı var. Rakibe ilk yarıda duran toptan iki pozisyon verdik. 35. dakikaya kadar oyuna giremedik. 35. dakikadan sonra oyuna doğru bir şekilde girmeye başladık. İkinci yarıda Fernandez'i çıkardık. Formasyonda değişiklik yaptık. Mendy'yi stopere çektik. Meunier ve Bardhi de çok önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 35. dakikanın ardından topa sahip olarak oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Avrupa kupaları için üçüncülük ya da dördüncülük hedefimiz var. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kadromuz yeni yeni tamamlanıyor. 35. dakikadan sonra oyunu domine ettik. Zor bir süreçten çıktık. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Onların desteği bizi buralarda tutacaktır. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.